(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - All'arcipelago delle Keys, all'estremo sud della Florida, "si rischia una crisi umanitaria". Lo affermano le autorita' locali dopo il passaggio devastante dell'uragano Irma. Difficilissimi i soccorsi 'porta a porta' per via delle strade distrutte e dei ponti danneggiati, ma anche per il livello delle acque.