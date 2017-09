Maltempo: Livorno, ritrovato corpo donna dispersa

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - Il corpo della giovane donna dispersa a Livorno è stato ritrovato: era in un giardino privato invaso dal fango nella zona di Antignano, non distante dal Rio Ardenza. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 16:30.Il ritrovamento fa salire a sette le vittime dell'inondazione, mentre c'è adesso un solo disperso. Il giardino in cui è stato trovato il corpo della donna è quello di una villa privata che sorge in prossimità della foce del Rio Ardenza, il corso d'acqua in prossimità del quale abitava la donna con il marito che è stato ritrovato ieri, vivo ma in ipotermia proprio alla foce del Rio Ardenza, in località Tre Ponti. Proseguono intanto le ricerche dell'uomo che abitava in via D'Alo', anche questa vicino allo stesso torrente. Per le ricerche dei due dispersi era stata mobilitata anche la guardia costiera per ispezionare il tratto di mare davanti alla costa livornese.