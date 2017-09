Insulti sessisti e svastiche contro il sindaco di Mogliano

(ANSA) - TREVISO, 11 SET - Atto di intimidazione nella notte a Mogliano Veneto, dove due auto di una cooperativa sociale in uso per dare servizi di sostegno ad anziani e persone in difficoltà sono state utilizzate per inviare una intimidazione al Sindaco Carola Arena. In una delle due auto è stata scritta una ingiuria a sfondo sessista, nell'altra è stata disegnata una svastica. Entrambe le auto sono state pesantemente danneggiate. Indagano i carabinieri. "Non posso che condannare questa vigliacca intimidazione che - rileva Arena - prima di tutto ha danneggiato due auto che ora non possono essere utilizzate per il loro scopo, aumentando sicuramente il disagio di nostri concittadini. Naturalmente si tratta di una intimidazione rivolta alla mia persona che non sortirà alcun effetto. Non mi lascio spaventare da un simile gesto". (ANSA).