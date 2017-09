Bella Ciao censurata e coristi lasciano, bufera nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 11 SET - La sezione dell'Anpi di Carmagnola esprime solidarietà al gruppo CoroMoro, che ieri sera avrebbe dovuto esibirsi alla serata di chiusura della Fiera Nazionale del Peperone. Il concerto, in programma alle 21 in piazza Sant'Agostino, è stato annullato. "L'amministrazione comunale ci ha chiesto di rimuovere dalla scaletta Bella Ciao", spiega il coordinatore di CoroMoro, Luca Baraldo. "Noi ci siamo rifiutati e così abbiamo dovuto cancellare la data". Secondo quanto racconta il gruppo, la richiesta sarebbe stata avanzata dal vicesindaco, preoccupato che il "brano creasse imbarazzo tra alcuni esponenti del centrodestra". "Ci chiediamo come mai ancora oggi cantare 'Bella Ciao' sia considerato di parte; come mai questo brano, che è patrimonio comune di tutti gli italiani, crei imbarazzo", scrive l'Anpi di Carmagnola. Con l'Anpi anche il presidio Libera Carmagnola, il Circolo Margot, il associazione interculturale Karmadonne e il Comitato Arci di Torino. "Da tutto questo purtroppo dobbiamo constatare che alcuni valori alla base della nostra società e della nostra Costituzione - conclude l'Anpi - spaventano ancora qualcuno". (ANSA).