Maltempo: maestrale sgancia telone nuovo stadio Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Il forte vento di maestrale che sta colpendo gran parte della Sardegna, ha provocato il distaccamento parziale del rivestimento in tela della curva sud della Sardegna Arena, il nuovo stadio provvisorio del Cagliari calcio costruito a fianco del vecchio Sant'Elia e inaugurato ieri in occasione della partito con il Crotone. Sul posto sono subito arrivati gli operai della società di Giulini e i vigili del fuoco per le opportune verifiche. Il telone si era solo sganciato ed è già stato messo in sicurezza: danni quindi limitati.(ANSA).