Siria: missili contro aerei Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 SET - Missili siriani sono stati lanciati contro aerei israeliani che operavano ieri nello spazio aereo libanese: lo riferisce la tv israeliana Canale 10 sulla base di informazioni giunte dalla Siria, ma in Israele non c'e' alcuna conferma. La tv ha aggiunto poi che, contrariamente alle notizie arrivate dalla Siria, nessun aereo dello Stato ebraico e' stato colpito. ''Consiglio vivamente ai nostri vicini a nord di non metterci alla prova e di non lanciare minacce perche' noi le prendiamo molto sul serio'', ha detto stasera il ministro israeliano della difesa Avigdor Lieberman, pur non riferendosi esplicitamente alle notizie su lanci di missili siriani. ''Consiglio loro - ha aggiunto - di non entrare in un confronto con lo Stato di Israele perche' per loro finirebbe molto male''.