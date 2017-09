Brexit, passa la legge che revoca la normativa Ue

(ANSA) - LONDRA, 12 SET - La Camera dei Comuni ha approvato stanotte, dopo un dibattito lungo e tirato, il Great Repeal Bill: cruciale legge quadro destinata a cancellare l'European Communities Act del 1972, a revocare con la Brexit la potestà legislativa dell'Ue sul Regno Unito e ad assorbire le norme europee per poi decidere quali mantenere e quali no. I sì sono stati 326, i no 290 e la fragile maggioranza del governo May ha tenuto. Modifiche a specifici punti potranno essere tuttavia apportate in successive letture 'tecniche' del testo.