(ANSA) - MILANO, 12 SET - I carabinieri della compagnia di Treviglio hanno fermato come indiziati di delitto per l'omicidio dell'indiano Amandeep Singh, 22 anni - ucciso l'altra sera in una sparatoria a Palosco, nel Bergamasco - due connazionali della vittima e hanno denunciato a piede libero un terzo indiano per favoreggiamento. I fermati sono stati rintracciati a Leno, nel Bresciano. Il ventiduenne era stato raggiunto da un colpo di pistola a una spalla durante una lite ed era poi morto in ospedale a Bergamo.