In un istituto tecnico di Rimini vietati jeans strappati e short

L’istituto tecnico 'Leonardo da Vinci-Belluzzì di Rimini ha messo al bando pantaloni corti e jeans strappati. La scuola ha adottato un regolamento, per questo nuovo anno scolastico, che prevede una nota o un richiamo scritto - dopo tre infrazioni - per chi andrà a scuola in abbigliamento non consono all’ambiente. Come riporta la stampa locale, sono vietati pantaloni corti, jeans con i buchi e magliette strappate, canottiere, cappellini, sandali e infradito.

Nel regolamento si prevedono sanzioni anche per «la diffusione di immagini e conversazioni con dati personali altrui non autorizzate, tramite internet o scambi reciproci di messaggi».

Nel 2016 nello stesso istituto fu diffuso nella scuola con volantini un post scritto su Facebook dalla dirigente della scuola che presentò una denuncia-querela contro ignoti per furto di frasi tratte dalla sua pagina Facebook.