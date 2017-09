Pedofilia: abusa di alunno, maestro condannato a 18 anni

(ANSA) - MILANO, 12 SET - E' per il tradimento, anzi per lo sfruttamento del ruolo di fiducia, oltre che per l'età sotto i 14 anni della vittima, che a Milano il Tribunale ha condannato a 18 anni di carcere - una delle più alte pene mai inflitte per violenza sessuale - un maestro elementare imputato di aver sottoposto nel 2012 ad abusi sessuali, nei pomeriggi di lezioni private, un bambino che aveva dieci anni quando cominciarono le violenze.