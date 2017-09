In trasferta a Modena per spacciare: zona off limits per 2 anni

Spacciava eroina e cocaina in via Crispi a Modena, zona da anni sensibile al problema, ora non potrà più fare ritorno nell’area per i prossimi due anni. Il questore di Modena, Paolo Fassari, ha vietato per un biennio ad un nigeriano di 36 anni di accedere nel negozio etnico della via davanti al quale era solito spacciare, così come non potrà stazionare nelle strade limitrofe.

Come spiega la questura di Modena, si tratta del primo caso di applicazione nella città emiliana del decreto legge 20.2.2017 numero 14, il cosiddetto "Daspo urbano". Il 36enne nigeriano, domiciliato a Parma, era stato arrestato il 3 agosto scorso dalla squadra mobile della polizia di Stato, davanti al negozio (la cui attività fu sospesa per quindici giorni). Condannato a due anni di reclusione, proprio a seguito di quell'arresto, con sentenza divenuta esecutiva lo scorso aprile, il 36enne ha già alle spalle due condanne per reati sempre in materia di spaccio (novembre 2012 e luglio 2013).