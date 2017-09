(ANSA) - MILANO, 12 SET - "Se la bambina non è vaccinata, non può entrare a scuola". Così la preside della scuola materna in via Goldoni, a Milano, ha invitato i genitori a riportare la propria bambina di 3 anni a casa perché non vaccinata. I genitori della piccola, convinti nella loro posizione, hanno chiamato i carabinieri che hanno solo potuto prendere atto della situazione. La coppia potrà sporgere denuncia.