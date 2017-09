"Ciaone" entra nel dizionario italiano

C'è l’Europa che cambia (Brexit) e l'attualità (fake news), c'è il linguaggio dei social (webete) e ed espressioni "giovani"usate anche dai politici (ciaone). Sono 1.500 i neologismi presenti nella nuova edizione de il Devoto-Oli, il dizionario di Le Monnier presentato oggi a Milano e contenente nella versione cartacea oltre 70.000 voci e 250.000 definizioni che diventano 110.000 voci e altre 300.000 in quella digitale.

L’opera, concepita da Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli a cui si sono aggiunti come autori Luca Serianni e Maurizio Trifone, è in uscita a settembre ed è stata rivista nella maggior parte delle voci contenute nelle sue 2.560 pagine con grande attenzione alla contemporaneità del linguaggio. Tre le nuove rubriche ("Per dirlo in italiano", "Parole minate" e "Questioni di stile") e versione digitale con applicazione scaricabile su smartphone e tablet IOS e Android per due device e licenza annuale per la consultazione su sito web compresa nel prezzo (59 euro fino al 31 dicembre, poi 69 euro).

Il lancio del nuovo Devoto-Oli sarà accompagnato da una campagna promozionale mirata a coinvolgere scrittori, autori, lettori e pubblico generico tutti chiamati a "raccontarsi" attraverso la scelta di alcune parole.