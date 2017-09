(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - Prime nevicate della stagione in alcune vallate dell'Alto Adige. La neve, riferisce il meteorologo, Dieter Peterlin, è caduto fino a quota 1.200 metri in Val Gardena, Val Badia e, in Alta Val Pusteria. Il fronte freddo ha portato precipitazioni in tutta la provincia di Bolzano, dalla Bassa Atesina all'Alta Pusteria. Nel pomeriggio, pioggia e neve sono diminuite ed è tornato il sole. Per domani si prevede tempo in prevalenza soleggiato. Le nebbie del mattino, ad esempio in Val Pusteria, si dissolveranno con l'arrivo del sole e in giornata il cielo sarà attraversato da nubi alte. Le temperature minime resteranno piuttosto basse; massime tra 18 e 24 gradi.