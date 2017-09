Hillary: "Non correrò mai più per la presidenza"

"Non correrò mai più per la presidenza": lo ha detto Hillary Clinton intervenendo a New York alla presentazione del suo nuovo libro in cui torna ad attaccare Donald Trump (che proprio oggi è diventato di nuovo nonno), ripercorrendo le tappe della campagna elettorale del 2015-2016 e criticando anche il suo rivale nelle primarie democratiche Bernie Sanders.

"Ho smesso di fare la candidata", ha detto la ex first lady sconfitta nel 2008 nelle primarie da Barack Obama e nel 2016 da Trump nell’Election Day.