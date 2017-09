Barcellona: è falso allarme a Sagrada Familia

(NSA) - BARCELLONA, 12 SET - E' stato un falso allarme quello che questa sera ha portato all'evacuazione della Sagrada Familia di Barcellona: lo riferisce la tv pubblica catalana tv3 citando fonti dei Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana. Il dispositivo di sicurezza è stato tolto. Le strade attorno al tempio di Antoni Gaudi, dov'era parcheggiato un furgone sospetto, sono state riaperte al traffico. Da questo pomeriggio la polizia catalana aveva rafforzato le misure di sicurezza previste nel quadro del piano di allerta contro il terrorismo a livello 4 su 5. Controlli sono stati effettuati su due autostrade in direzione di Barcellona. Il rafforzamento del dispositivo è stato deciso dopo un'allerta europea per un possibile attentato imminente, non specifica per la Catalogna, diramata dai servizi di intelligence francesi, hanno indicato fonti del ministero catalano degli interni. La Catalogna è stata colpita da due attentati jihadisti a Barcellona e Cambrils che hanno fatto 16 morti il mese scorso.