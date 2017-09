NEW YORK - L'amministrazione Trump puo' continuare ad applicare il decreto che prevede il bando sui rifugiati in arrivo da sei Paesi a maggioranza musulmana. Lo ha deciso la Corte Suprema degli Stati Uniti. Una decisione della Corte d'appello aveva posto dei limiti al divieto. Questa sentenza pero' era gia' stata bloccata in via temporanea dalla massima corte statunitense. Ora il via libero definitivo al bando fortemente voluto dal tycoon.