NEW YORK - Il sindaco italo-americano di New York Bill de Blasio ha vinto le primarie del partito democratico in vista delle elezioni del prossimo 7 novembre, in cui stando ai sondaggi appare scontata la sua riconferma a primo cittadino della Grande Mela. A sfidarlo saranno il candidato repubblicano di origini greche Nicole Malliotakis e il candidato indipendente Bo Dietl, ex poliziotto ed esperto di sicurezza.