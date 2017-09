Giappone: Trump in visita a inizio novembre, fonti

(ANSA) - TOKYO, 13 SET - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha in progetto di visitare all'inizio di novembre il Giappone. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti diplomatiche. I governi di Tokyo e Washington sono in trattative per organizzare quello che sarebbe il primo viaggio del presidente Usa nel continente asiatico dall'inizio del suo mandato. La visita in Giappone dovrebbe precedere l'itinerario già pianificato per Trump in Vietnam e nelle Filippine, per il summit della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica (Apec), previsto sempre a novembre. Nell'incontro con Abe si discuterà del programma nucleare della Corea de Nord, e le questioni economiche tra i due paesi che riguardano il deficit commerciale statunitense. Secondo le fonti, l'attuale inquilino della Casa Bianca potrebbe recarsi anche in Corea del Sud, ma non è chiaro se la visita avverrà nel corso dello stesso viaggio. Lo scorso febbraio Abe aveva incontrato Trump a Washington invitando ufficialmente il presidente Usa in Giappone entro fine anno.