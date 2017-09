Recuperate opere d'arte per 7 milioni, anche statua di una Madonna del '500

Sono state recuperate dai Carabinieri Tutela Patrimonio culturale di Roma opere d’arte del valore di sette milioni di euro, provento di furti a danno di chiese ed istituti religiosi.

Tra questi beni, recuperati nell’ambito dell’Operazione START UP - rende noto un comunicato - vi è la splendida pala d’altare di fattura fiamminga raffigurante «La stazione XII della via Crucis: Gesù muore in croce», datata 1520 e rubata a Mons (Belgio), nel luglio del 1990, in un Istituto religioso e una bellissima statua in marmo raffigurante «Madonna con bambino" risalente al 1500 provento di furto avvenuto nel 1997 presso la Chiesa «Santa Marta» (Arciconfraternita di San Vitale) di Napoli.