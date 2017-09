Scoperto arsenale e droga nel Parco Nazionale del Cilento

(ANSA) - ROSCIGNO (SALERNO), 13 SET - Dieci fucili, 300 munizioni di vario calibro, un kg circa di marijuana e circa 700 grammi di miscela pirica deflagrante sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) in un terreno agricolo demaniale del comune di Roscigno (Salerno) che si trova nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. I militari, coordinati dal capitano Davide Acquaviva, hanno scoperto l'arsenale interrato e nascosto in alcune grondaie in plastica utilizzate come contenitori isolanti nel corso di controlli preventivi di incendi zone boschive. I fucili (un'arma clandestina semiautomatica, doppiette, carabine, fucili monocanna ed "a pompa" di vario calibro) sono stati rubati nel Salernitano. La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre diecimila euro. Sul ritrovamento dell'arsenale indagano i magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno. (ANSA).