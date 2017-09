Sedicenne scomparsa:su auto fidanzato nessuna traccia sangue

(ANSA) - SPECCHIA (LECCE), 13 SET - Non sono stati rilevate né tracce di sangue né altri elementi che possano far pensare ad un evento violento sulla Fiat 500 a bordo della quale, all'alba del 3 settembre, si trovava, in compagnia del fidanzato 17enne, Noemi Durini, la sedicenne scomparsa da Specchia. La certezza che i due fossero sull'auto poche ore prima della scomparsa della giovane arriva dalle riprese di una telecamera di sicurezza di un'abitazione di Specchia. L'auto, di proprietà della famiglia del ragazzo, è da giorni sotto sequestro su disposizione della magistratura che indaga contro ignoti per sequestro di persona. Il fascicolo già da oggi potrebbe contenere i nomi di alcuni indagati ai quali sarà notificato l'avviso per gli esami tecnici irripetibili. Intanto, proseguono le ricerche tra Specchia, Alessano (dove vive il fidanzatino) e tutto il Capo di Leuca.