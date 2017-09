Sparò e uccise ladro: a Brescia al via processo per omicidio

(ANSA) - BRESCIA, 13 SET - E' cominciato davanti alla Corte d'Assise di Brescia il processo a carico di Mirko Franzoni, accusato di omicidio volontario per aver ucciso un ladro che il 14 dicembre 2013 era entrato nella sua casa a Serle, nel Bresciano. Franzoni cercò il malvivente per oltre un'ora lungo le vie del paese e quando i due si incrociarono nacque una colluttazione finita con un colpo di fucile ravvicinato che uccise il 26enne albanese Eduard Ndoj. Per la procura si è trattato di omicidio volontario mentre l'imputato ha sempre spiegato che il colpo era partito accidentalmente. Sette le parti civili che si sono costituite questa mattina. La Corte presieduta da Roberto Spanò ha autorizzato le riprese televisive per la trasmissione Rai Un giorno in Pretura, mentre sono state escluse dopo che in un primo momento erano state autorizzate, le telecamere di Mediaset e del TgR Lombardia.