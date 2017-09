Livorno: Papa, vicino a quanti soffrono

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 SET - "Rivolgo il mio pensiero ed esprimo la mia spirituale vicinanza - ha detto il Papa in udienza generale - a quanti soffrono a causa dell' alluvione che ha colpito il territorio di Livorno. Preghiamo per i morti, i feriti, per i rispettivi familiari e per quanti sono nella prova". Papa Francesco aveva ricordato le vittime del maltempo in Italia anche durante il volo di ritorno dalla Colombia, lunedì scorso.