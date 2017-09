Juncker, morti evitabili in Ue, sì vaccini

(ANSA) - STRASBURGO, 13 SET - "Non è pensabile che nell'Ue muoiano ancora bambini di malattie evitabili. In Romania e in Italia dovrebbero avere accesso alle vaccinazioni senza se e senza ma. Appoggiamo le misure nazionali di vaccinazione". Lo ha detto Jean-Claude Juncker davanti al Parlamento europeo.