Mattarella a Malta: iniziata visita di Stato

(ANSA) - LA VALLETTA, 13 SET - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato questa mattina a Malta per una visita di Stato che proseguirà, domani e dopodomani, con un vertice con altri 12 capi di Stato europei dedicato alla crisi dei migranti. Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro degli Esteri Angelino Alfano, incontrerà in mattinata la presidente maltese Marie Louise Coleiro Preca. Nel pomeriggio avrà un colloquio con il primo ministro Joseph Muscat. In serata previsto l'incontro con la collettività italiana all'Istituto italiano di cultura a La Valletta. La visita si concluderà con un pranzo di Stato offerto dalla presidente della Repubblica di Malta.