Conti pubblici: Morando, buoni risultati politiche fiscali

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "I dati del rendiconto e, in una certa misura, anche quelli dell'assestamento testimoniano la fecondità dell'approccio alle scelte fondamentali di politica fiscale messo in atto nel corso di questi anni". Lo dice in Aula al Senato il viceministro all'economia Enrico Morando al termine della discussione generale sul Rendiconto 2016 e l'Assestamento 2017. Secondo Morando il nostro Paese deve continuare a percorrere il "sentiero stretto", "con la sua politica economica e fiscale", tenendo presente due esigenze: il "consolidamento fiscale" e "il sostegno alla crescita".