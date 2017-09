Merkel a sindaco Amatrice, dolore immane perdere la casa

(ANSA) - BERLINO, 13 SET - "Deve essere un dolore immane perdere la propria casa". Lo ha detto Angela Merkel incontrando il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, stamane in Cancelleria a Berlino. Con una delegazione italiana, il primo cittadino è arrivato nella capitale tedesca per ringraziare la Germania della donazione fatta dopo il terremoto. "Sì - ha risposto il sindaco - è come una guerra". Merkel ha assentito: "Una guerra che non si può evitare con i negoziati". "Noi siamo tutti grati ad Amatrice per l'amatriciana", ha aggiunto la Merkel. "La Germania è stato l'unico Paese europeo ad aiutare Amatrice", ha sostenuto il primo cittadino di Amatrice. Berlino ha donato 6 milioni di euro. La cancelliera ha molto apprezzato gli omaggi ricevuti: una felpa "per le sue passeggiate in montagna", ed una medaglia per ringraziare la donazione tedesca arrivata alla comunità di Amatrice dopo il terremoto. "La Germania è stato l'unico Paese europeo ad aiutare Amatrice, ha detto il primo cittadino di Amatrice. Berlino ha donato 6 milioni di euro.