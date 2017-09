Ferisce con ascia ex moglie: arrestato da carabinieri

(ANSA) - VERONA, 13 SET - E' stato arrestato dai carabinieri l'uomo che questa mattina ha aggredito la moglie a San Martino Buon Albergo (Verona) colpendola con un'accetta. E' un ghanese di 59 anni, che è stato portato in caserma. Sarà il magistrato a formalizzare l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è in Italia da una ventina d'anni ed era noto per problemi di alcol, che lo scorso agosto erano culminati con il suo allontanamento da casa. "Conosciamo la famiglia e la situazione - ha detto il sindaco di San Martino Buon Albergo, Franco De Santi - quella famiglia, che ha tre figli, dal 2009 è seguita dai servizi sociali e nel 2013, dopo che il padre era rimasto senza lavoro, era stata ospitata con un provvedimento d'urgenza in un alloggio dell'Ater". "L'amministrazione comunale - ha aggiunto - è sempre stata di sostegno per le bollette e le spese scolastiche".