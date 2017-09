Bimba in prognosi riservata dopo aver ingerito hashish

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 13 SET - Una bambina di un anno è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Legnano, per intossicazione cannabis. La piccola, a quanto si è appreso, avrebbe ingerito lo stupefacente mentre si trovava ai giardinetti a San Vittore Olona con i genitori, residenti in provincia di Torino. Su dove la neonata abbia trovato l'hashish, sono in corso le indagini della Polizia.