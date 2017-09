Violenza sessuale: abusi su figlia 10 anni convivente, preso

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 13 SET - Avrebbe abusato sessualmente di una bambina minore di 10 anni, figlia della convivente: è l'accusa contestata a Ernesto Modafferi, di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto a fermo per violenza sessuale su minore dagli agenti del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia di Stato. Il provvedimento di fermo è stato emesso dal pm della Procura di Palmi Domenico Cappelleri. E' stata la donna, alcuni giorni fa, a presentarsi alla polizia rivelando continui abusi sessuali e maltrattamenti, da parte del convivente ai danni della piccola figlia. Subito dopo la denuncia, la donna e la bambina sono state allontanate dall'abitazione dove risiedevano insieme con l'uomo e collocate in un centro di accoglienza per madri in difficoltà. Gli ulteriori accertamenti compiuti dagli investigatori della Polizia hanno portato, secondo l'accusa, a evidenziare ulteriori e più pregnanti elementi a carico di Modafferi. La piccola, in sede di audizione protetta, ha confermato gli abusi subìti.