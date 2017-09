Chiesa: il tema del 'cammino' al centro cortile Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 SET - "Popoli, fedi, culture, esperienze e competenze riunite insieme ad Assisi per camminare, non semplicemente pensare, e generare nuove prospettive, che promuovano sensibilità e approcci capaci di guardare la realtà con distensione, serenità e fiducia": così il custode del Sacro convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, nel suo saluto ai partecipanti al Cortile di Francesco - filosofi, politici, religiosi, giornalisti, manager, artisti - che si confronteranno dal 14 al 17 settembre sul tema "Cammino". "L''itinerare', come tratto proprio dell''humanun', oltre ad accomunare tutti gli uomini, costituisce nello stesso tempo - ha sottolineato il Custode - una provocazione alla ricerca della verità, che può unire in un incontro a un tempo inclusivo e rispettoso delle differenze. Coltiviamo la speranza di avanzare insieme con i fratelli verso una pienezza di verità e amore". Per padre Gambetti in questo cammino "Francesco d'Assisi si fa nostro compagno di viaggio". "La sua testimonianza - ha aggiunto - coinvolge e affascina per la chiarità della meta che lo sostiene nel cammino, la prossimità e l'inclusività, l'autenticità che lo caratterizza, la libertà, per l'amore più grande di ogni altro amore che lo attrae e lo muove: il Vangelo, la persona di Gesù Cristo, riconosciuto quale via, verità e vita". Al Cortile di Francesco dal 14 al 17 settembre si terranno incontri, conferenze e workshop. Parteciperanno tra gli altri Christo, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti, Oliviero Toscani i ministri Graziano Delrio, Valeria Fedeli e Marco Minniti, ma anche Romano Prodi. Un programma "ricco di eventi con personalità della società civile, della cultura, della politica e dell'arte, ma anche tanti uomini e donne pronti ad ascoltare e a dialogare tra loro sul tema del 'cammino'" ha spiegato il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. (ANSA).