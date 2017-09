Turchia: Erdogan, 'non voglio che costruiscano mie statue'

(ANSA) - ISTANBUL, 13 SET - Il presidente Recep Tayyip Erdogan non vuole che in Turchia vengano erette statue in suo onore. Lo ha detto lo stesso capo dello Stato, in un discorso ad Ankara a un gruppo di sindaci del suo Akp, dopo le polemiche per un busto che lo rappresentava nella provincia nordoccidentale di Kocaeli, rimosso anche perché ritenuto non abbastanza somigliante. "È contro i nostri valori. Non voglio che vengano costruite statue di me stesso o busti o cose del genere. Abbiamo chiesto noi che fossero rimosse. Le nostri amministrazioni municipali non devono più fare questo errore", ha detto Erdogan, invitando i sindaci a "costruire piuttosto monumenti ispirati al servizio" pubblico.