Trenta intossicati a banchetto nozze, invitato muore

(ANSA) - ASTI, 13 SET - Un invitato a un banchetto di nozze in un ristorante dell' Astigiano è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale con una trentina di persone che partecipavano alla festa e che hanno accusato i sintomi di una intossicazione alimentare. Saranno ora gli esami a stabilire se ci sia una correlazione tra il decesso e l'intossicazione. Sul caso i carabinieri del Nas di Alessandria hanno avviato i primi accertamenti, sequestrando presso il ristorante alcuni campioni di cibo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Asti. Il banchetto nuziale domenica scorsa. La vittima, un settantenne, è deceduto la scorsa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Diciotto gli invitati tuttora ricoverati in diversi ospedali del Torinese. L'intossicazione potrebbe essere stata causata da un piatto di pesce avariato.