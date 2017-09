(ANSA) - ROMA, 13 SET - E' scontro nel Pd dopo la mancata calendarizzazione dello ius soli al Senato. Per il ministro Graziano Delrio, il dietrofront è "certamente un atto di paura grave, abbiamo bisogno di non farci dominare dalla paura ma siamo anche aperti alla speranza perché il capogruppo del Partito democratico ha detto che si sta cercando di costruire le condizioni affinché vi siano i voti in Parlamento". Affermazioni che creano tensione tra i dem. Fonti del Nazareno sottolineano che la posizione di Matteo Renzi è nota ed è pienamente in sintonia con il governo.