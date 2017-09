(ANSA) - MILANO, 13 SET - "I medici ci hanno detto che aveva ingoiato un pezzo di hashish, ci hanno detto che lo aveva già digerito perché lo aveva assunto circa tre ore prima, quando eravamo sul treno o al massimo eravamo appena scesi. Non so come sia potuto succedere, dove l'ha preso, non ce ne siamo accorti altrimenti le avrei messo due dita in gola per farla vomitare". Lo ha detto il padre della bimba di un anno e quattro mesi ricoverata in ospedale a Legnano (Milano) per intossicazione da hashish. "Avevo un appuntamento con un tatuatore, a San Vittore Olona, e la mamma e la bimba erano al parchetto - ha aggiunto -. Mi ha chiamato dicendo che la bimba era intontita: 'hai presente quando uno beve troppo?'. Così ha chiamato il 118 e l'ha portata in ospedale. Comunque adesso la bambina sta meglio".