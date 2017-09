(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il primo ministro britannico Theresa May si recherà in Italia per tenere un discorso a Firenze il prossimo 22 settembre. Lo rende noto l'ambasciata britannica a Roma, specificando che il suo discorso sarà un'opportunità per fornire un aggiornamento sullo stato dei negoziati per la Brexit. Il primo ministro - si aggiunge - sottolineerà inoltre il desiderio del governo britannico di stringere una partnership profonda e speciale con l'Unione europea dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue.