NEW YORK - Sean Spicer e Chelsea Manning entrano nel corpo accademico di Harvard. Il soldato transgender talpa del datagate e l'ex portavoce della Casa Bianca entrano nel prestigioso ateneo come 'visiting fellow' per l'anno accademico 2017-2018. ''Allargare le opportunita' per gli studenti di ascoltare esperti e leader e' una delle pietre miliari dell'Istituto di Politica'' afferma la Harvard Kennedy School.