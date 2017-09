NEW YORK - Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ordina a tutte le agenzie governative americane di smettere di usare il software del Kaspersky Lab sulla scia di timori che la societa' di cybersicurezza possa essere legata all'intelligence russa. ''Il Dipartimento e' preoccupato sui legami di alcuni funzionari di Kaspersky con l'intelligence russa'' si legge in una nota del Dipartimento per la sicurezza nazionale.