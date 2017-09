WASHINGTON - Gli Usa "non sostengono" il referendum curdo sull'indipendenza indetto per il 25 settembre: lo ha detto Heather Nauert, portavoce del dipartimento di stato Usa, spiegando che gli Stati Uniti in questo momento "vogliono mantenere il focus sull'Isis" per cacciarlo dall'Iraq e riconquistare i territori perduti.