WASHINGTON - "Noi crediamo che l'ipotesi di una forza di peacekeeping Onu nell'Ucraina dell'est sia certamente un'idea che vale la pena di esplorare": lo ha detto Heather Nauert, portavoce del dipartimento di stato Usa, rispondendo ad una domanda su una proposta che dovrebbe essere lanciata formalmente da Kiev all'assemblea generale Onu. "La consideriamo - ha aggiunto - un possibile mezzo per proteggere i cittadini ucraini a prescindere dalla loro etnia, dalla loro nazionalita'. La vediamo potenzialmente come una via per ripristinare la sovranita' e anche l'integrita' territoriale ucraina".