NEW YORK - L'amministrazione Trump lancia la stretta contro la fuga di notizie. In una comunicazione a tutte le agenzie di governo si suggeriscono corsi di un'ora per formare i dipendenti sui pericoli e le conseguenze della fuga di informazione classificate e non. 'Corsi di formazione' che si terranno la settimana prossima, dal 18 al 22 settembre, e che includono fra l'altro la visione della conferenza stampa di agosto del ministro della Giustizia Jeff Sessions sulla fuga di notizie e il video dell'intervista a Fix del direttore del National Counterintelligence and Security Center, William Evanina.