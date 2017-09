NEW YORK - Una ''costruttiva cena di lavoro''. Cosi' la Casa Bianca commenta la cena fra il presidente Donald Trump e i leader dei democratici in Congresso Chuck Schumer e Nancy Pelosi. ''Questo e' un passo positivo'' che conferma ''l'impegno forte del presidente per soluzioni bipartisan sui temi piu' importanti per gli americani'' aggiunge la Casa Bianca, precisando che l'amministrazione intende continuare il dialogo con i leader di tutti e due i partiti.