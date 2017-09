Minorenne promessa in sposa per 15 mila euro,arrestato padre

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - Tenuta segregata in casa per 4 anni e promessa in sposa a un uomo che non conosceva per 15 mila euro, è riuscita a salvarsi chiedendo aiuto a un coetaneo attraverso la chat di un gioco per smartphone. E' quanto ha ricostruito la squadra mobile di Firenze che ha arrestato il padre della giovane, ora 17enne, originaria dell'Est Europa e residente nel capoluogo toscano. Riduzione in schiavitù il reato contestato al padre, arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip su richiesta della Dda fiorentina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia quattro anni fa la ragazza, allora 13 enne, era stata promessa in sposa dal padre a un connazionale, residente con la propria famiglia in Francia. L'accordo prevedeva che imparasse a fare le faccende domestiche, dimagrisse e arrivasse vergine al matrimonio. Da allora è stata segregata riuscendo a chiedere aiuto tramite la chat di un gioco, grazie a una connessione wi-fi, a un coetaneo siciliano che ha fatto scattare l'allarme.