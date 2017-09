(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, è a Cagliari per partecipare alla seduta sulla violenza di genere prevista in Consiglio regionale. Gabrielli è stato accolto questa mattina in presidenza dal massimo rappresentante dell'Assemblea Sarda, Gianfranco Ganau, che ha donato al prefetto un volume sulla Sardegna ed una spilla con l'immagine dei Quattro Mori che Gabrielli ha sistemato sul bavero. "Mi sento profondamente italiano e quindi anche profondamente sardo". Ha aperto i lavori Ganau, è poi seguito l'intervento del presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e del prefetto Gabrielli. (ANSA).