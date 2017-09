Stupri Rimini: l'ex mediatore indagato sarà interrogato

(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Sarà sentito a breve dagli investigatori il pachistano, ex mediatore culturale di una cooperativa, indagato dalla Procura di Bologna per istigazione a delinquere dopo il post su Facebook all'indomani delle violenze sessuali di Rimini: "Lo stupro è peggio solo all'inizio". Allo straniero è stato notificato un invito a comparire. Sulla vicenda aveva aperto un fascicolo il procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore del pool 'fasce deboli', delegando indagini alla squadra mobile. Polemiche hanno suscitato anche le frasi a Matrix del padre dei due fratelli minorenni marocchini, accusati di far parte del gruppo di stupratori, ora in carcere: "Sono ragazzini, fra due-tre anni usciranno e per lavorare, si faranno una vita". "Ho letto le parole sui giornali - ha commentato il procuratore aggiunto Giovannini, interpellato sul punto - e credo che debbano far riflettere molto perché forse questa è la percezione che la gente ha del nostro sistema penale". (ANSA).