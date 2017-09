(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - Non ho mai ricevuto un euro dal presidente del Consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati, con il quale c'era una reciproca antipatia". Lo ha detto stamani l'ex ministro Altero Matteoli in una dichiarazione spontanea al collegio chiamato a giudicare gli otto imputati per la vicenda Mose. I giudici, subito dopo, si sono riuniti in camera di consiglio: la sentenza è prevista in serata.