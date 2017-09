Ius soli: Orfini, dare tutti una mano, no polemiche inutili

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Cerchiamo di evitare almeno noi di strumentalizzare la vicenda dello Ius soli, che è una cosa seria e riguarda la vita e i diritti di centinaia di migliaia di persone". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd, sottolineando che "l'unico modo per approvare lo Ius soli al Senato è mettere la fiducia" perché se si porta in aula senza fiducia significa "ammazzare lo ius soli". "Ai ministri che chiedono lodevolmente di accelerare, suggerisco di lavorare più rapidamente per sciogliere il nodo fiducia. Perché è proprio a loro che compete questa decisione. A chi invece, come sempre, se la prende col Pd ricordo che se questa legge esiste è grazie al Pd. Se la abbiamo approvata alla Camera è grazie al Pd. Se possiamo portarla a casa al Senato è grazie al Pd", sottolinea.