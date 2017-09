(ANSA) - PECHINO, 14 SET - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in esclude la possibilità che armamenti nucleari possano essere schierati nel suo Paese mettendo anche in guardia che un'ipotesi contraria potrebbe "portare a una corsa alle armi nucleari nel nordest asiatico". Moon, in un'intervista alla CNN, mette fine alle richieste, anche da parte di gruppi parlamentari, sulla dotazioni di armi nucleari o tattiche in funzione di deterrenza verso il Nord.