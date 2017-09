Molestie su bimba a Milano, lei reagisce, uomo fugge

(ANSA) - MILANO, 14 SET - E' caccia al pedofilo a Milano dopo un episodio di molestie sessuali ai danni di una bambina cinese di 6 anni avvenuto in via Paolo Sarpi, zona Chinatown. Uno sconosciuto "dalla carnagione chiara" che indossava una maglia blu, come anticipato da alcuni quotidiani, avrebbe avvicinato la piccola nel cortile di un palazzo. Dopo averla trascinata in un palazzo vicino avrebbe tentato di abusare di lei. La piccola si sarebbe però divincolata, provocando la fuga dell'uomo. I genitori hanno sporto denuncia e sul caso, avvenuto nei giorni scorsi, la Procura ha imposto il massimo riserbo anche in funzione delle indagini, condotte dalla Squadra Mobile e in particolare dalla Sezione che si occupa di reati sui minori. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere del condominio, che avrebbero ripreso parte della scena e la fuga dell'uomo.(ANSA).